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24.10.2018 20:06
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«Морской фасад» взял курс на девелопмент. Порт хочет выкупить 10 га на намыве

Если Петербург получит возможность принимать туристов по упрощенному визовому режиму и статус свободного порта, на Васильевском острове может появиться Центр международного круизного туризма.

«Морской фасад» взял курс на девелопмент. Порт хочет выкупить 10 га на намыве

Антон Ваганов/Коммерсантъ

Строительство инфраструктуры для круизных туристов может обойтись городу в 2-4 млрлд рублей. Эксперты критично отнеслись к идее.

О том, что пассажирский порт «Морской фасад» (на 100% принадлежит правительству Петербурга) работает над созданием Центра международного круизного туризма, сообщил на пресс-конференции 24 октября его генеральный директор Вадим Каширин. Первая очередь будет создаваться на участке в 10 га между Мичманской улицей и проспектом Крузенштерна, прилегающем к территории порта.

Эти земли принадлежат застройщику АО «Терра Нова» и находятся в залоге у Сбербанка. «Сейчас обсуждается трехстороннее соглашение между Сбербанком, застройщиком и нами, каким образом и как эти участки будут передаваться городу в лице порта. Надеемся, до конца года вопрос будет решен», – сообщил Вадим Каширин. Что именно «Морской фасад» будет строить на участке, окончательно не решено. Но топ-менеджер не исключил, что речь может идти о гостиницах, а также конгрессных и концертных площадках. 

Цель проекта —  создать инфраструктуру для обслуживания круизных туристов, чтобы Петербург стал отправной точкой таких маршрутов. За сезон навигации 2018 года «Морской фасад» принял 623 тысяч пассажиров, из них только 15 тысяч начали или закончили свое путешествие в Северной столице. Такие туристы  остаются в городе вдвое дольше и тратят в два раза больше. Таким образом, возможность отправлять и принимать туристов принесет Петербургу дополнительные 13-15 млрд рублей, подсчитали в Смольном. 

Следующим этапом проекта может стать присвоение Петербургу статуса свободного порта (то есть зоны с особым таможенным, налоговым и инвестиционным режимом), рассказал Вадим Каширин. Предполагается, что в его состав войдут не только «Морской фасад», но и «Морской вокзал» и терминалы на набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной. Также планируется подключить аэропорт «Пулково», чтобы прибывающие в Петербург круизные туристы тоже имели визовые послабления, пояснил он.

О том, что на территории петербургских портов могут появиться гостиницы и конгрессно-выставочные площадки, Смольный сообщал еще год назад, анонсируя консолидацию активов «Морского вокзала» и «Морского фасада». Но тогда предполагалось привлекать для этих целей инвесторов.  

Источник «Фонтанки» в  имущественном блоке Смольного подтвердил, что сейчас обсуждается именно выкуп участков, хотя решение пока не принято. По оценке Ольги Шарыгиной, управляющего директора центра развития недвижимости Becar Asset Management, стоимость квадратного метра между Мичманской улицей и проспектом Крузенштерна может разниться от 10  до 25 тысяч рублей за кв. м, в зависимости  от наличия или отсутствия инженерных коммуникаций. Таким образом, участок в 10 га (100 тысяч кв. м) может обойтись городу в 1-2,5 млрд рублей.

Сбербанк и «Терра-Нова» пока отказываются общаться со СМИ, но еще сесяц назад сообщалось: часть земель «Терра-Нова» на намыве уже перешла под контроль кредитной организации. Ранее девелопер занял деньги на строительство инженерии, но не смог обслуживать долг.

Опрошенные «Фонтанкой» эксперты усомнились в успехе начинания «Морского фасада». По словам Андрея Бойкова, партнёра Rusland SP, на участке 10 га можно построить гостиницу максимальной площадью 200 тыс. кв. м. Но учитывая, что рядом расположена Park Inn by Radisson «Прибалтийская» (почти 1200 номеров), огромный отель попросту не будет востребован. «Реалистичный проект может включать максимум 300 номеров уровня 4 звезды – это около 15-20 тыс. кв. м», – говорит эксперт. Затраты на его строительство составят еще около 1 млрд рублей.

Ольга Шарыгина считает, что гостиницу строить в этой локации вообще нецелесообразно. «Основной потенциал этих территорий заключается именно в жилищном строительстве. Даже если объект будет ориентироваться на массовый туризм и гостей из Китая, велика вероятность, что с его заполняемостью будут проблемы», – говорит  она.

Управляющий отелем «Гельвеция» Юнис Теймурханлы считает, что Смольный навряд ли будет строить отель сам и все равно будет искать инвестора. «При дефицитном бюджете совершать такие траты невозможно», – сказал он. Но заинтересовать  бизнес будет сложно — жилье на намыве можно окупить за 2-3 года, тогда как гостиницу — за 17-20 лет.

На резкое увеличение чиста круизных туристов пока рассчитывать не приходится. Сейчас главный сдерживающий фактор – это визовый режим. Пассажиры паромов и круизных лайнеров могут находиться в городе без визы трое суток. Но, чтобы начать путешествие в Петербурге, нужно сначала сюда приехать или прилететь, а это время, и все равно нужна виза. Ранее губернатор Георгий Полтавченко просил президента об упрощении визового режима для Северной столицы, но ответа пока не получил.  Новую попытку, пояснила заместитель главы комитета по туризму Нана Гвичия, Смольный намерен предпринять в ближайшее время — Минэкономразвития, которое недавно забрало кураторство над туризмом у Минкультуры, вроде бы поддерживает инициативу.

Еще одна составляющая проекта — запуск собственного круизного оператора  – буксует. Предварительная договоренность о совместном предприятии с Tallink Line запустить пилотные круизы под эстонским флагом не нашла понимания в Смольном. Обсуждение вариантов сотрудничества с Tallink Line продолжается. Но без господдержи проект будет коммерчески провальным, считают эксперты.

Статусом свободного порта в России обладает только Владивосток, а законопроект о распространении режима на другие города завис в правительстве. Не исключено, что инвестиционный проект нужен «Морскому фасаду», чтобы форсировать получение статуса, рассказал на условиях анонимности один из участников туристического рынка. Дело в том, что льготы имеет смысл давать портам, которые не зарабатывают денег, тогда как «Морской фасад» пока приносит доход: в 2017 году получил выручку в 900 млн рублей и прибыль в 282 млн рублей. Однако финансовые показатели могут сильно ухудшиться, когда прекратит действовать льготная ставка по налогу на прибыль (в конце 2019-го).

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

Справка:

АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» на 100% принадлежит Санкт-Петербургу. Строительство началось в 2006 и полностью завершено в 2011 году. Сейчас порт способен принимать круизные и паромные суда длиной до 330 м и осадкой до 8,8 м. В навигацию 2018 года он принял 623 тысячи круизных туристов и 270 лайнеров.

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