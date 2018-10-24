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24.10.2018 19:14
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В США опровергли информацию о перехвате бомбы-посылки в Белый дом

 

Секретная служба США не перехватывала подозрительную посылку, адресованную в Белый дом, сообщается в Twitter-аккаунте службы.

«К этому моменту Секретная служба перехватила две подозрительные посылки — одну в Нью-Йорке и одну в Вашингтоне. Сообщения о третьей перехваченной посылке, адресованной в Белый дом, неверны», — говорится в публикации.

 

 

В пресс-релизе Секретной службы США уточняется, что перехваченные посылки предназначались бывшей первой леди Соединенных Штатов Хиллари Клинтон и экс-президенту страны Бараку Обаме. Их обнаружили до того, как пакеты были доставлены получателям. Пакеты идентифицировали как «потенциальное взрывное устройство».

Согласно сообщению, Секретная служба США инициировала уголовное расследование для определения отправителей перехваченных посылок.

Ранее CNN со ссылкой на информированные источники в правоохранительных органах сообщил, что в Белый дом и редакцию телеканала были отправлены взрывные устройства. Первый якобы перехватили на военной базе Joint Base Bolling, второй задержали в почтовом отделении Time Warner Center, где расположена редакция CNN.

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