В США опровергли информацию о перехвате бомбы-посылки в Белый дом

Секретная служба США не перехватывала подозрительную посылку, адресованную в Белый дом, сообщается в Twitter-аккаунте службы.

«К этому моменту Секретная служба перехватила две подозрительные посылки — одну в Нью-Йорке и одну в Вашингтоне. Сообщения о третьей перехваченной посылке, адресованной в Белый дом, неверны», — говорится в публикации.

CLARIFICATION: At this time the Secret Service has intercepted TWO suspicious packages – one in NY and one in D.C. Reports of a third intercepted package addressed to the WH are incorrect. We refer media to our statement: https://t.co/lJdTn04KmI