Приставы потребовали снять арест со счёта Улюкаева

Справка:

В ноябре 2016 года Улюкаев был задержан и с санкции Басманного суда помещен под домашний арест. Ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»). 16 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности министра в связи с утратой доверия. Мосгорсуд 12 апреля подтвердил Улюкаеву восьмилетний срок в колонии строгого режима и штраф в 130 млн рублей, к которым 15 декабря 2017 года его приговорил Замоскворецкий суд за взятку в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Министр требовал деньги за положительную оценку ведомства, повлиявшую на результаты сделки при покупке «Башнефти». При этом суд не стал лишать Улюкаева полученных им ранее госнаград и звания заслуженного экономиста России. В начале июня защита экс-министра подала кассационную жалобу на приговор.