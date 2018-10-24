СМИ: ФСБ считает высокоскоростной спутниковый Интернет от OneWeb угрозой национальной безопасности

ФСБ выступает за ограничение работы в России американского проекта OneWeb, в рамках которого планируется обеспечить всю планету широкополосным спутниковым Интернетом. Об этом сообщает агентство Reuters 24 октября.

«Гарантии, что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества Российской Федерации, носят в большей степени декларативный характер и не могут быть достоверно проверены российской стороной», – цитирует издание представителя ФСБ Владимир Садовникова, который выступил на «конференции» в Москве на прошлой неделе.

По данным Reuters, представитель спецслужбы опасается, что OneWeb рискует стать монополистом на рынке спутникового Интернета в отдаленных регионах России, что, с одной стороны, уберёт с рынка российских операторов, а с другой – «поставит ряд российских регионов в полную зависимость от данных иностранных систем связи».

Ограничение использования иностранных глобальных систем называется «единственным действенным способом противостоять угрозам». Вместе с тем «сотрудник ФСБ Садовников» сказал про организацию совместно с Индией и Китаем конкурирующей спутниковой системы связи, так как эти страны «не ведут агрессивной политики в отношении России».

Сейчас OneWeb работает со структурами «Роскосмоса» для запуска спутников с помощью российских ракет «Союз». Планируемая группировка будет насчитывать 900 спутников. По данным Reuters, OneWeb в качестве компромисса готова снизить свою долю в совместном с «Роскосмосом» предприятии.

О согласовании заявки американской компании на получение в России полос радиочастот для работы спутниковой системы, которая была подана в госкомиссию по радиочастотам год назад, пока не сообщалось. Официальных комментариев от ФСБ и OneWeb не поступало.

В 2016 году в России была утверждена доктрина информационной безопасности, где сказано о снижении зависимости от зарубежных информационных технологий. По поручению Владимира Путина Минкомсвязи работает над поправками, регулирующими контроль за интернет-трафиком и всей инфраструктурой Интернета в России.