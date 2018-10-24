Пассажиры автобусов в Рыбацком в ловушке: после случая в Ломоносове водители в пробке боятся их выпускать

О сложной дорожной ситуации около станции метро «Рыбацкое» рассказывает 24 октября читатель «Фонтанки» Денис.

В промзону ведут три дороги через железнодорожные переезды: в Металлострое, в Рыбацком и в Петрославянке, причём последний закрыт для грузовиков, и многие едут через Рыбацкое. Переезды часто закрывают. Активное строительство жилья увеличивает транспортную нагрузку.

В последние два дня в этом районе случаются настоящие коллапсы. Сегодня утром, по словам Дениса, всё встало, когда закрыли оба переезда, доступные для грузовиков.

Отдельная группа «потерпевших» – пассажиры автобусов, застрявших в пробке. При этом после случая в Ломоносове, когда водителя наказали за высадку пассажиров в неположенном месте (он двигался по тротуару – как объясняли в соцсетях, объезжал ДТП), водители автобусов отказываются менять маршрут и выпускать пассажиров. «Водитель звонил в «центр» и спрашивал, можно ли объехать через Караваевскую. Но ему не дали. И двери тоже не разрешили открыть», – пишет Денис. Тогда пассажиры, по его словам, вскрыли дверь через аварийное отключение и пошли пешком к метро.