Наследный принц Саудовской Аравии выступил с заявлением о деле Хашкаджи

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд 24 октября заявил, что власти Саудовской Аравии активно сотрудничают с турецким следствием и обязательно добьются справедливости в деле об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Это ужасное преступление для всех подданных Саудовской Аравии. И я верю, что оно болезненно отозвалось для всех во всем мире. Это преступление, которое нельзя оправдать. Сегодня Саудовская Аравия проводит все возможные законные действия, чтобы завершить расследование, сотрудничать с властями Турции и добиться того, чтобы виновные предстали перед судом", – заявил саудовский принц, выступая на форуме Future Investment Initiative, сообщает Интерфакс.

"Сотрудничество Турции и Саудовской Аравии уникально, и мы знаем, что многие хотят использовать эту ужасную ситуацию, чтобы вбить клин между Турцией и Саудовской Аравией. Но я хочу донести до них: у них ничего не выйдет до тех пор, пока существуют король Салман бен Абдул Азиз Аль Сауд, кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман и президент Турции Реджеп Эрдоган", – подчеркнул он.

"Мы докажем всему миру, что две страны сотрудничают, чтобы добиться того, чтобы злоумышленники предстали перед судом и восторжествовала справедливость", – заключил он.

Журналист Хашкаджи, работавший на The Washington Post, исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. В минувшие выходные саудовское государственное телевидение сообщило, что Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Хашкаджи задержали 18 человек.

Президент Турции заявил, что убийство Хашкаджи было спланированным.