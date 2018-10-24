Шотландский «мост глупости» срезал крыши нескольким «Рендж Роверам» за раз

«Мосты глупости» есть не только в России. Водитель этого автопоезда «выглядел не очень счастливым», после того как железнодорожный мост превратил несколько дорогих «Рейндж Роверов» в кабриолеты, пишет 24 октября Jalopnik.

@WindyWilson88 @policescotland Transporter has hit the bridge outside train station in Perth. Be careful as there is loads of debris on the road pic.twitter.com/ApNbAPR4FK — Elaine Blair (@Perth_Librarian) 24 октября 2018 г.

.@RAIL I suspect the car transporter driver may get a letter from his bosses about today's bridge strike in Marshall Place in Perth. pic.twitter.com/NjA1gICKE7 — Grant Murchie (@LeopoldStotch11) 24 октября 2018 г.

Инцидент случился сегодня в 8:30 утра по местному времени в Шотландии, в местечке Перт. Автовоз, перевозивший с десяток новеньких Range Rover и Jaguar, пытался проехать под железнодорожным мостом. Однако мост был другого мнения, и прежде чем водитель смог что-то предпринять, первые несколько кроссоверов на автовозе лишись крыш. Других пострадавших в инциденте прибывшая на место полиция не зафиксировала.

Движение под мостом не перекрывалось. На место были вызваны железнодорожные инженеры, которые выяснили, что дорожный объект не получил никаких повреждений. Сумма ущерба устанавливается, скорее всего, автомобили подлежат списанию в утиль.

«Послепродажные модификации обычно проводятся в более деликатной форме», – ехидно комментирует инцидент Jalopnik.

Изначально «мостом глупости» стали называть мост через левый приток реки Кузьминки на Софийской улице в Петербурге, где регулярно застревали «Газели» и не только они. После того, как городская администрация реализовала целый ряд мер по повышению безопасности, ДТП там стало значительно меньше. И в ленты новостей теперь чаще попадают его «собратья-конкуренты» как в Петербурге, так и в других городах.