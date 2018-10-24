Выручка Fortum в России за год снизилась на 3%

Оборот финского энергетического концерна Fortum в России за 9 месяцев 2018 года снизился на 3%, с 786 до 764 млн рублей. Однако в июле — сентябре показатель был таким же, как и год назад — 200 млн евро. Об этом говорится в финансовом отчёте компании за III квартал, опубликованном 24 октября.

Сравнительная операционная прибыль компании в III квартале выросла на 35 %, с 26 до 40 млн евро, но с января по сентябрь — упала на 11%, с 317 до 291 млн евро.

Российский сегмент Fortum включает производство и продажу электроэнергии и тепла. Также Fortum ведёт проекты по ветроэнергетике.