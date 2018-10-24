Очевидцы засняли «КамАЗ», сливающий в Охту вонючую субстанцию. Хозяина грузовика ищет Росприроднадзор

«КамАЗ» с цистерной привлёк внимание горожан на Ириновском проспекте. По словам очевидцев, из машины сливали в реку чёрную «вонючую» субстанцию. По факту загрязнения Росприроднадзор по Северо-Западному федеральному округу начал проверку, об этом «Фонтанке» рассказали в ведомстве 24 октября.

Снимки с грузовиком появились в социальных сетях накануне. Очевидцы указали на загрязнение реки Оккервиль, однако, как позже удалось установить, слив произвели в Охту.

«В настоящий момент отправлен запрос в ГИБДД о собственнике автомобиля, с использованием которого производился сброс. В дальнейшем будет принято процессуальное решение», — отметили в Росприроднадзоре.

По данным «Фонтанки», замеченный в загрязнении «КамАЗ» принадлежит компании «Навигатор-СБС», которая специализируется на производстве земляных работ. В компании ответили на телефонный звонок корреспондента, но после слов о возможных нарушениях повесили трубку.

В сентябре берег Охты пытались укрепить строительным мусором. Процесс «намывания» попал на видео.