«Лексус», «Мазду», «Мерседес» и другие новинки автопрома разбили ради «звезд»

Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов автомобилей – Euro NCAP – провел очередную серию испытаний автомобильных новинок. Семейные авто, паркетник и минивэны прошли тесты на «хорошо» и «отлично».

Как сообщается на сайте организации, максимальные пять звезд по результатам краш-тестов получили новые Mercedes-Benz A-Class, Mazda 6, Lexus ES и Hyundai NEXO. Минивэны Peugeot Rifter, Citroën Berlingo и Opel Combo получили на одну звезду меньше.

Малый семейный автомобиль от «Мерседес» продемонстрировал очень хорошую безопасность для водителя и взрослого пассажира (96%) и чуть меньше для детей (91%). Эксперты отметили, что автомобиль хорошо показал себя и в испытаниях на столкновение с пешеходом или велосипедистом. Их безопасность оценили в 92%. А вот работа устройств обеспечения безопасности устроила экспертов только на 75%: нарекания вызвала слабоватая эффективность системы удержания автомобиля в полосе из-за недостатка системы мониторинга слепых зон.

Большой семейный автомобиль Lexus ES набрал за безопасность водителя и взрослых пассажиров 91% – при лобовом столкновении по всей ширине авто задние пассажиры оказались плохо защищены от травм в области таза. Безопасность детей-пассажиров оценили в 87%, пешеходов и велосипедистов – в 90%. Электронным системам безопасности дали 77%. У «Лексуса» тоже подкачала система удержания автомобиля в полосе.

Еще один представитель класса больших семейных авто – Mazda 6 – за безопасность водителя и взрослых пассажиров получил 95%, обнаружив ту же проблему, что и «Лексус». Защищенность детей-пассажиров оценили в 91%, а вот пешеходов и велосипедистов – в 66%. Тесты показали, что эффективность работы активного капота, который при столкновении автоматически открывается для защиты пешехода, зависит от роста пешехода, а система автономного экстренного торможения не реагирует на велосипедистов.

Большой паркетник Hyundai NEXO показал 94-процентную защиту для водителя и взрослых пассажиров и 87-процентную для маленьких. Испытания показали, что при лобовом столкновении с деформируемым препятствием ноги водителя недостаточно защищены от травм, а задние пассажиры – от хлыстовых травм при заднем столкновении. Безопасность пешеходов и велосипедистов эксперты оценили на 67%. А электронные системы безопасности отличились на 80% – нарекания вызвала только работа системы контроля скорости.

Соплатформенные минивэны Citroën Berlingo и Peugeot Rifter, который сменил модель Partner, показали одинаковые результаты: 91% – за безопасность водителя и взрослых пассажиров, 81% – за безопасность детей, 58% – за безопасность пешеходов и велосипедистов и 68% – за работу систем безопасности. При лобовом столкновении водитель и передний пассажир рискуют получить травмы грудной клетки. Эксперты низко оценили работу системы автономного экстренного торможения, кроме того, она не реагирует на велосипедистов. Также нарекания вызвала работа сигнализатора не пристегнутого ремня безопасности. Аналогичные результаты получил и еще один минивэн в списке – Opel Combo.