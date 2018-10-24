18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+6°C
/ Завтра: +3
$ 65.63р
75.08р
21:16 24.10.2018
Расширенный поиск

Авто
24.10.2018 18:34
Печать

«Лексус», «Мазду», «Мерседес» и другие новинки автопрома разбили ради «звезд»

Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов автомобилей – Euro NCAP – провел очередную серию испытаний автомобильных новинок. Семейные авто, паркетник и минивэны прошли тесты на «хорошо» и «отлично».

Как сообщается на сайте организации, максимальные пять звезд по результатам краш-тестов получили новые Mercedes-Benz A-Class, Mazda 6, Lexus ES и Hyundai NEXO. Минивэны Peugeot Rifter, Citroën Berlingo и Opel Combo получили на одну звезду меньше.

Малый семейный автомобиль от «Мерседес» продемонстрировал очень хорошую безопасность для водителя и взрослого пассажира (96%) и чуть меньше для детей (91%). Эксперты отметили, что автомобиль хорошо показал себя и в испытаниях на столкновение с пешеходом или велосипедистом. Их безопасность оценили в 92%. А вот работа устройств обеспечения безопасности устроила экспертов только на 75%: нарекания вызвала слабоватая эффективность системы удержания автомобиля в полосе из-за недостатка системы мониторинга слепых зон.

Большой семейный автомобиль Lexus ES набрал за безопасность водителя и взрослых пассажиров 91% – при лобовом столкновении по всей ширине авто задние пассажиры оказались плохо защищены от травм в области таза. Безопасность детей-пассажиров оценили в 87%, пешеходов и велосипедистов – в 90%. Электронным системам безопасности дали 77%. У «Лексуса» тоже подкачала система удержания автомобиля в полосе.

Еще один представитель класса больших семейных авто – Mazda 6 – за безопасность водителя и взрослых пассажиров получил 95%, обнаружив ту же проблему, что и «Лексус». Защищенность детей-пассажиров оценили в 91%, а вот пешеходов и велосипедистов – в 66%. Тесты показали, что эффективность работы активного капота, который при столкновении автоматически открывается для защиты пешехода, зависит от роста пешехода, а система автономного экстренного торможения не реагирует на велосипедистов.

Большой паркетник Hyundai NEXO показал 94-процентную защиту для водителя и взрослых пассажиров и 87-процентную для маленьких. Испытания показали, что при лобовом столкновении с деформируемым препятствием ноги водителя недостаточно защищены от травм, а задние пассажиры – от хлыстовых травм при заднем столкновении. Безопасность пешеходов и велосипедистов эксперты оценили на 67%. А электронные системы безопасности отличились на 80% – нарекания вызвала только работа системы контроля скорости.

Соплатформенные минивэны Citroën Berlingo и Peugeot Rifter, который сменил модель Partner, показали одинаковые результаты: 91% – за безопасность водителя и взрослых пассажиров, 81% – за безопасность детей, 58% – за безопасность пешеходов и велосипедистов и 68% – за работу систем безопасности. При лобовом столкновении водитель и передний пассажир рискуют получить травмы грудной клетки. Эксперты низко оценили работу системы автономного экстренного торможения, кроме того, она не реагирует на велосипедистов. Также нарекания вызвала работа сигнализатора не пристегнутого ремня безопасности. Аналогичные результаты получил и еще один минивэн в списке – Opel Combo.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией "Петербургская недвижимость"
24.10.2018 18:05

«Петербургская Недвижимость» приглашает за квартирами на «Ярмарку Недвижимости»

Выставка - ярмарка состоится 26 - 28 октября в «Экспофоруме»
предоставлено пресс-службой Комитета по развитию транспортной инфраструктуры СПб
24.10.2018 17:47

27 - 30 ноября 2018 года состоится I Международный форум транспортной инфраструктуры

С 27 по 30 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге в 4-м павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо» состоится I Международный форум транспортной инфраструктуры.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
24.10.2018 16:25

«Терминал-Ресурс» планирует открыть продажи в ЖК «Образцовый квартал 5»

Главный девелопер проекта комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах» «Терминал-Ресурс» готовится к старту продаж нового малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 5».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
24.10.2018 15:42

Аэрофлот возобновляет субсидированные перевозки на Дальний Восток и в Калининград

Аэрофлот сегодня возобновляет продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на рейсы в города Дальнего Востока и в Калининград.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
24.10.2018 15:31

«Победа» начала летать из Калининграда в Рим

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», начала летать по международному маршруту Калининград — Рим (аэропорт Фьюмичино).
«Главстрой-СПб»
24.10.2018 12:31

«Главстрой Санкт-Петербург» увеличил продажи на 48% в третьем квартале 2018 года

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» подвела итоги деятельности в третьем квартале текущего года. За указанный период девелопер зафиксировал рост продаж на 48%, что на 6% выше средневзвешенных показателей по рынку.
ГК «Эталон»
24.10.2018 11:25

ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще двух банков

ПАО Сбербанк и ПАО «Россельхозбанк» аккредитовали корпус 7.1 жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6, литер А.
ГК «Эталон»
23.10.2018 17:10

Четыре банка аккредитовали ЖК «Эталон на Неве» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО Сбербанк, ПАО «Россельхозбанк», АО «Райфайзенбанк» и ПАО «Санкт-Петербург» аккредитовали жилой комплекс комфорт-класса «Эталон на Неве», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит в Невском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. пр. Обуховской Обороны, дом 70, корпус 2, литера Е.
фото предоставлено Группой Компаний «РосСтройИнвест»
23.10.2018 15:56

Мост через Охту от ГК "РосСтройИнвест"

Сегодня, 23 октября, в Мурино состоялось торжественное открытие пешеходного моста через Охту.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
23.10.2018 15:23

«Россия» и Корпорация МСП подписали соглашение о взаимодействии

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и авиакомпания «Россия» планируют сотрудничество по вопросам расширения доли участия малых и средних предприятий в закупках авиакомпании.
ПСК
23.10.2018 15:15

«ПСК» планирует провести редевелопмент в исторической части Выборгского района

Строительный холдинг «ПСК» планирует приступить к строительству нового жилого комплекса бизнес-класса. Комплекс появится на территории исторической застройки жилого квартала, известного в начале прошлого века как «Нобелевский городок».
Группа компаний «ЦДС»
23.10.2018 15:00

Группа ЦДС - официальный партнер конкурса «Золотой Трезини»

Официальным партнером открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» стала Группа ЦДС.