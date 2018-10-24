Семак: Смольников не сыграет с «Бордо»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Бордо» поделился мнением о предстоящем сопернике.

«Французский чемпионат сложный. Много физической работы, там качественные и индивидуально сильные игроки. "Бордо" любит контратаковать, у них много быстрых футболистов с хорошей техникой. Это неуступчивая команда с компактной обороной. Готовимся к матчу, приложим все усилия, чтобы добиться нужного результата», – заявил Семак.

Также главный тренер «Зенита» рассказал о травмированных игроках.

«По Смольникову большой вопрос. Скорее всего, он не сыграет. Ерохин и Кузяев имеют небольшие проблемы, но, думаю, смогут принять участие в игре. Главное – не усугубить их состояние. Мы обсудим с медицинским штабом, насколько они готовы», – подчеркнул Семак.

Напомним, после двух матчей в групповом этапе Лиги Европы «Зенит» занимает второе место в группе С. На счету сине-бело-голубых одна победа и одна ничья. «Бордо» находится на последней, четвертой строчке. Французская команда проиграла оба своих матча.