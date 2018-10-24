Застройщику не дадут снести дом на Херсонской улице. Чиновники перепутали год его постройки, ошибившись на целый век

Дом 15-17 по Херсонской улице в Центральном районе не снесут. Об этом стало известно из ответа вице-губернатора Игоря Албина депутату петербургского ЗакСа Денису Четырбоку.

Парламентарий решил помочь жителям, которые беспокоились за судьбу здания. На месте старого дома в центре города компания «Петроинвест» хотела построить современную пятиэтажку.

Как рассказали «Фонтанке» в аппарате Четырбока, обращение также было отправлено в прокуратуру. После проведения проверки выяснилось, что при выдаче заключения на проектирование чиновники использовали недостоверные сведения о постройке дома, указав дату его создания в 1979 году. В связи с изменением законодательства заключение утратило силу, после рассмотрения документации заново выяснилось, что дом на самом деле построен в 1868 году.

Таким образом, здание на Херсонской будет признано историческим и снести его будет нельзя. В ответе депутату вице-губернатор Албин пообещал, что при рассмотрении проектной документации в отношении участка чиновники будут учитывать обновленные сведения.