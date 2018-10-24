«Петербургская Недвижимость» приглашает за квартирами на «Ярмарку Недвижимости»

фото предоставлено компанией "Петербургская недвижимость"

Выставка – ярмарка состоится 26 – 28 октября в «Экспофоруме».

Стенд «Петербургской Недвижимости», занимающий площадь 210 кв. м и расположенный в центре выставочного зала, представляет собой полноценный офис продаж. Специалисты компании ознакомят с акциями и предложениями от застройщиков, расскажут о новых ипотечных программах от ведущих банков, помогут определиться с выбором и забронируют понравившийся вариант.

«Ярмарка Недвижимости» – это крупнейшее тематическое мероприятие в России, которое в течение 18 лет собирает на одной площадке главных игроков отрасли.

Посетители узнают в каких жилых комплексах комфорт-класса можно приобрести жилье от 1,4 млн руб., о различных программах кредитования и рассрочке от застройщиков на строящиеся дома и многом другом.

Проведут семинары, посвященные премьерам осени – жилым комплексам высокого комфорт-класса «ArtLine в Приморском» и «Стрижи в Невском» от Setl City». Гости стенда «Петербургской Недвижимости» сэкономят время и бюджет, ведь именно на выставке будет представлен широкий выбор квартир по уникальным ценам.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте www.sc-setl.ru.

ЖК «Стрижи в Невском» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/strizhi