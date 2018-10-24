Туапсе затопило. По улицам плывут машины, заборы и холодильники

Мощное наводнение вызвали 24 октября обильные дожди в Туапсинском районе Краснодарского края. Введён режим ЧС. За 6 часов, по данным краевого ГУ МЧС, выпало 116 миллиметров осадков.

Частично затоплены оказались несколько населённых пунктов, в том числе сам Туапсе, две железнодорожные станции, перегон Туапсе – Апшеронск, участок автодороги Индюк – Кривенковская. Из-за схода селей на станции Чилипси и перегоне Греческий – Кривеньковская приостановлено железнодорожное сообщение, были задержаны два поезда. На дороге регионального значения в посёлке Цыпка разрушен автодорожный мост.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Всего в зоне возможного затопления 315 домовладений с населением 950 человек и 57 социально значимых объектов. Началась эвакуация. Пока, по данным на 16:45, вывезены только восемь человек из трёх домовладений в посёлке Шаумян.

«В Туапсе очень серьёзные подтопления, вода зашла в дома», – пишет в своём твиттере губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Туапсе очень серьёзные подтопления, вода зашла в дома. Помощь на месте, ситуация на контроле. В районе введён режим ЧС. Где потребовалось, провели эвакуацию. Уже размещаем людей в местах для временного пребывания. Все службы переведены на круглосуточный усиленный режим #пишусам — Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 24 октября 2018 г.

Очевидцы в соцсетях рассказывают, что подтопило автовокзал и торговый центр, вода сносит машины (а хозяева не решаются подойти, чтобы забрать из салона документы), бетонные заборы, где-то даже заметили плывущий по улице холодильник.