В Финляндии вводятся зимние ограничения скорости, автомобилисты меняют резину

На дорогах Финляндии до весны вводятся зимние ограничения скорости. Работы по замене знаков начнутся 25 октября и завершатся до выходных, сообщает Транспортное агентство Финляндии.

На автомагистралях лимит снизится со 120 до 100 км/ч, на главных дорогах — со 100 до 80 км/ч. Хотя есть участки, где до конца ноября при хорошей погоде в светлое время суток можно будет по-прежнему ехать под 120.

В то же время автомобилисты меняют резину. Зимние шины в Финляндии по закону обязательны с 1 декабря до конца февраля. Большинство финнов предпочитают шипованные шины. Их использование разрешено с 1 ноября, однако если погодные условия того требуют, «переобуться» можно раньше. Полиция Юго-Западной Финляндии, например, рекомендует делать это уже сейчас — в страну пришли ночные заморозки, на дорогах по утрам местами наблюдается гололёд.

В Лапландию уже пришла зима:

Winter is here already! Today in the Arctic circle. #Finland #Lapland #Rovaniemi #visitlapland pic.twitter.com/OCn4P6xoWv

— Visit Lapland (@OurLapland) 24 октября 2018 г.