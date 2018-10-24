Президенту США отправили бомбу

Посылка с действующим взрывным устройством была направлена в официальную резиденцию президента США, но ее перехватили в пути.

«Еще один подозрительный пакет с взрывным устройством, направленный в Белый дом, был перехвачен», – сообщает 24 октября телеканал CNN.

По данным полиции, бомба, предназначавшаяся Трампу, была действующим, но устаревший устройством. Она не успела дойти до адресата, и ее перехватили на базе Джойнт Бейс Анакостия-Боллинг. Аналогичные посылки были отправлены в дом четы Клинтон, в офисы Бараку Обаме и Хиллари Клинтон, а также в особняк Джорджа Сороса.

Кроме того, бомбу отправили и в редакцию канала CNN. Журналистов эвакуировали из здания в прямом эфире.