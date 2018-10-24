Директор пиротехнического завода под Гатчиной, где при взрыве погибли пятеро, признал вину

Директор пиротехнического завода «Авангард», где при взрыве погибли пять человек, полностью признал вину. Георгий Михно сотрудничает со следствием, об этом 24 сентября рассказали в управлении СК по Ленобласти.

Сегодня 70-летнему руководителю предъявили обвинение и допросили по обстоятельствам дела. Его подозревают в ненадлежащем контроле за организацией рабочего процесса. Избрание меры пресечения отложили до завтра, так как прокурор затребовал дополнительные характеристики на Михно.

Ранее вину признал главный инженер «Авангарда» Станислав Черников, его отправили под домашний арест.

Взрыв на предприятии в Малых Колпанах произошёл 19 октября. Погибли пять человек, среди которых граждане Таджикистана и Белоруссии. По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, на заводе трудились люди без специального допуска, что и привело к трагедии.