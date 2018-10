В Нью-Йорке эвакуировали здание, в котором находится офис телеканала CNN

Череда злоключений из-за подозрительных пакетов в США продолжается.

В Нью-Йорке эвакуировали здание, в котором находится офис телеканала CNN, сообщает в твиттере AFP.

#BREAKING: CNN bureau in New York evacuated over suspicious package: CNN pic.twitter.com/Wr11TfUgh2 — AFP news agency (@AFP) 24 октября 2018 г.

Ранее неизвестные отправили бомбы Хиллари Клинтон и Бараку Обаме, а также Джорджу Соросу. «В доме Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка нашли бомбу», – сообщило 24 октября агентство The Associated Press. Издание The New York Times со ссылкой на свои источники рассказывает, что взрывное устройство нашел один из работников, который просматривал входящую корреспонденцию для четы Клинтон. Чуть позже стало известно, что кто-то отправил бомбу и в офис бывшего президента США Барака Обамы. Похожую бомбу нашли в доме миллиардера Джорджа Сороса, который также проживает в пригороде Нью-Йорка.

Полиция пока не комментирует, кто стоит за атакой и какие цели преследовались.