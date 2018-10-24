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Общество
24.10.2018 17:18
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Российские десантники высадились в Египте повоевать с террористами

Российские и египетские десантники общим числом около 300 человек в ходе основной фазы антитеррористического учения «Защитники дружбы – 2018» в Египте высадились с самолетов Ил-76 и C-130 «Hercules» и освободили населенный пункт от условных боевиков.

В общей сложности в учении задействовано свыше 15 вертолетов и самолетов, сообщает 24 октября Минобороны России.

Десантирование личного состава проходило на две площадки приземления с высот 600, 1800 и 2200 тыс. метров.

Для высадки десанта применялись парашюты Д-10 и Т-10В, а также парашютные системы специального назначения «Арбалет-1», «Арбалет-2» и «МС-5».

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