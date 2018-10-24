Росгвардия объяснила, что означают её новые полномочия в области дорожного движения

Федеральная служба войск национальной гвардии России вошла в число органов, уполномоченных следить за безопасностью дорожного движения. Сегодня, 24 октября, вступило в силу соответствующее постановление кабинета министров от 11 октября 2018 года, пишет «Парламентская газета».

Надзор поручено осуществлять военной автомобильной инспекции (ВАИ) Росгвардии в части отдельных функций по федеральному надзору в войсках национальной гвардии. Служба, в частности, может проверять, соблюдаются ли требования к изменению конструкции транспортных средств и прицепов к ним, отмечает издание.

Никаких новых полномочий по отношению к гражданскому автотранспорту Росгвардия не приобрела, поясняет пресс-служба ведомства на своём сайте. Новые полномочия ВАИ касаются исключительно автотранспорта Росгвардии.

«Дело в том, что прежде ВАИ Росгвардии осуществляла надзор за своим автотранспортом во взаимодействии с ВАИ Минобороны России. В настоящее время, когда новое ведомство – Росгвардия – полностью сформировано, возникла необходимость узаконить самостоятельность ВАИ Росгвардии в сфере надзорной деятельности за автотранспортом войск национальной гвардии РФ», – отмечается в сообщении.