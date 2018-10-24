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Общество
24.10.2018 16:56
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Евросоюз запретил пластиковую посуду на своей территории

За полный запрет пластиковой посуды проголосовал Европейский парламент. Закон вступит в силу в 2021 году. 

По информации BBC News, на территории Евросоюза также нельзя будет использовать ватные палочки, трубочки для питья, пластиковые мешалки для коктейлей и палочки для воздушных шаров. 

За документ проголосовал 571 человек при 53 выступивших против. Запрет призван сохранить чистоту Мирового океана. Как отметил один из депутатов, «если ничего не предпринять, к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы».

Напомним, о директиве стало известно в конце мая. Теперь, после того как документ одобрил Европарламент, члены ЕС должны ввести ограничения на изделия из пластика на национальном уровне.

 

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