В доме четы Клинтон нашли бомбу, а Обаме отправили взрывное устройство

Неизвестные отправили бомбы Хиллари Клинтон и Бараку Обаме, а также Джорджу Соросу.

«В доме Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка нашли бомбу», – сообщило 24 октября агенство The Associated Press.

BREAKING: Bomb found at home of Hillary and Bill Clinton in New York City suburb.