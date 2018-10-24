В доме четы Клинтон нашли бомбу, а Обаме отправили взрывное устройство

Неизвестные отправили бомбы Хиллари Клинтон и Бараку Обаме, а также Джорджу Соросу.

«В доме Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка нашли бомбу», – сообщило 24 октября агенство The Associated Press.

BREAKING: Bomb found at home of Hillary and Bill Clinton in New York City suburb. — The Associated Press (@AP) 24 октября 2018 г.

Издание The New York Times со ссылкой на свои источники рассказывает, что взрывное устройство нашел один из работников, который просматривал входящую корреспонденцию для четы Клинтон.

Чуть позже стало известно, что кто-то отправил бомбу и в офис бывшего президента США Барака Обамы. Еще одна подозрительная посылка предназначалась для офиса Хиллари Клинтон.

Секретная служба США сообщает, что посылки политикам были перехвачены вечером 23 октября и на следующее утро.

Похожую бомбу нашли в доме миллиардера Джорджа Сороса, которые также проживает в пригороде Нью-Йорка.

Полиция пока не комментируют, кто стоит за атакой и какие цели преследовались.