Как ВРИО губернатора учит Петербург жить «по средствам»

Дороги, метро, садики, школы — все будет, но в следующем году. Первой поправкой нового градоначальника дефицит бюджета сокращают на 10,4 млрд рублей. Это не столько экономия, сколько реальный взгляд на возможности строительных и дорожных чиновников, говорят эксперты.

Роман Пименов/Интерпресс

Депутаты Законодательного собрания Петербурга во втором чтении приняли поправку врио губернатора Александра Беглова, которая может сэкономить городу круглую сумму. Одни называют это спасением от долгов, другие ликвидацией развития — правда где-то между.

На первом после назначения заседании правительства Александр Беглов акцентировал внимание на бюджете Северной столицы года текущего и предстоящего и предложил отказаться от заимствований, которые в 2018 году составляют 6,25% от доходов города, или 33,1 млрд рублей (90,9 % – государственные облигации Петербурга, 9,1% – на бюджетные кредиты). А в 2019 году госдолг, как сообщил ему глава комитета по финансам Алексей Корабельников и писала «Фонтанка», может увеличиться на 7% – до 15 – 20% от доходов.

(24 октября в комитете уточнили, что верхний предел государственного долга Санкт-Петербурга на 01.01.2019 не превысит 13,6% доходов бюджета, а заимствования нужны городу для финансирования капитальных расходов.)

Врио высказался за то, что у города есть все возможности, чтобы уйти от долгов, и что надо «жить по средствам», а в перспективе выйти на профицитный бюджет. После этого появилась губернаторская поправка, сокращающая дефицит бюджета почти на 10,4 млрд рублей — до 34,9 млрд. Согласно ей, доходы увеличиваются на 2,4 млрд рублей, до 553 млрд, а расходы снижаются с 596 млрд рублей до 588 млрд — почти на 8 млрд.

Как пояснили «Фонтанке» в комитете по финансам, дополнительные доходы городу принесли поступления по НДФЛ (1,1 млрд рублей). Темп роста сбора этого налога по сравнению с 2017 годом составит, по прогнозу, 113,4%. А по данным статистики, темп роста среднемесячной начисленной заработной платы в январе – августе 2018 года составил 111,7%. Еще 961 млн рублей в казну дополнительно принесет налог на имущество организаций. И 318 млн рублей дадут акцизы. Причем по алкоголю поступления увеличились на 580 млн рублей, но одновременно на 262 млн рублей сократились акцизы на нефтепродукты.

Что урезали

Основное сокращение бюджета Петербурга происходит за счет Адресной инвестиционной программы (АИП), которая поправкой губернатора урезается на 10,3 млрд рублей в 2018 году. Из них 7 млрд рублей предназначались комитету по развитию транспортной инфраструктуры и 3,7 млрд рублей – комитету по строительству. Это связано не с попыткой сэкономить, а с переносом строительства ряда объектов на 2019 год, говорится в пояснительной записке Смольного.

В связи с переносом сроков сдачи из бюджета 2018-го сокращены 370 млн рублей на строительство продолжения проспекта Ветеранов, 200 млн рублей – на реконструкцию Приморского шоссе, а также 4,3 млрд рублей, выделенные на строительство Лахтинско-Правобережной линии метро, и 1,98 млрд – на Красносельско-Калининскую линию.

Реальные сроки сдачи метро в связи с этим под вопросом. С одной стороны, как заверил депутатов на заседании ЗакСа председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, предполагается, что станции "Проспект Славы", "Дунайский проспект" и "Шушары" будут сданы по плану, 20 декабря, если справится «Метрострой». Проверка стройки может растянуться и до следующего года, и до её окончания денег подрядчик не увидит. Точно такая же схема действует в отношении Невско-Василеоостровской линии, которую «принимают» с 20 мая, поэтому перенос средств не означает автоматический срыв дедлайна. С другой стороны, как писала «Фонтанка», правительство уже пролонгировало контракт на строительство Фрунзенского радиуса до 31 мая 2019 года, а значит, уверенность в пунктуальности метростроевцев не 100%.

Кроме того, запланирован перенос окончания сроков строительства по 10 школам, 17 детским садам, а также 10 объектам здравоохранения. Как писала «Фонтанка», в этом году достроят в лучшем случае один детский садик – в Зеленогорске. Юные жители Красногвардейского, Приморского и Выборгского районов в этом году новых дошкольных учреждений не дождутся. Вместо семи новых школ будет только три. Реконструкцию завершат в двух из четырех образовательных учреждений, а ученики школы №439 в Петергофе пока побудут без бассейна, а вместо новых поликлиник появится только морг. Решение о переносе – тоже скорее не экономия, а реальный взгляд на ситуацию, так как комитет по строительству вынужден постоянно расторгать договоры с подрядчиками, которые нарушают сроки исполнения.

Также в комитете по финансам добавили, что текущие расходы бюджета сокращаются на 1,178 млрд рублей, из них 671 млн рублей приходится на субсидии метрополитену и 196 млн рублей – на расходы по ликвидации несанкционированных свалок на территории Московского района.

Что добавили

По той же пояснительной записке Смольного, на 1,58 млрд рублей увеличиваются расходы Жилищного комитета, из которых 1,08 млрд рублей выделяются на субсидии теплоснабжающим организациям на компенсацию недополученных доходов в связи с увеличением прогнозируемых объемов теплоотпуска. А еще 500 млн рублей по решению врио губернатора будут дополнительно направлены на социальные выплаты для приобретения или строительства жилья многодетным семьям.

Дополнительно выделяются 898 млн рублей комитету по здравоохранению. В основном деньги будут направлены в бюджет фонда ОМС на дополнительное финансирование территориальной программы медстрахования. Как пояснили в комитете по финансам, прежде всего речь идет о средствах на выполнение «дорожной карты» по повышению заработной платы врачей и младшего медицинского персонала.

Еще 435 млн рублей направляются на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, в связи с принятием в сентябре этого года поправок в Социальный кодекс Санкт-Петербурга. На 411 млн рублей также будут увеличены субсидии государственным учреждениям на выполнение государственного задания.

Депутат Оксана Дмитриева, член бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Санкт-Петербурга, в целом положительно оценила сокращение дефицита. Но отметила, что оно могло бы быть и больше.

– Один окрик врио уже сократил, слава богу, дефицит до 35 млрд рублей. Дальше требуется не окрик, а что-то более серьезное, чтобы не был осуществлен облигационный заём и кассовый разрыв. Он навешивает расходы на погашение долга 7 – 8 млрд рублей ежегодно. Уже по тем облигационным займам, которые взяты городом, расходы по обслуживанию в 2018-м в 10 раз больше, чем год назад. В 2019 году они вырастут еще в 3 раза. Через год они составят 17 млрд рублей. И это при том, что бюджет исполняется с накопленным профицитом, – отметила она. – Город в такой ситуации будет заложником долгов, потому что 17 млрд – это в несколько раз больше, чем платится по ЗСД, трамвайной концессии и все это не на год, а на 7 – 8 лет вперед.

А вот её коллега по комитету и ЗакСу Ирина Иванова вообще раскритиковала поправку губернатора как режущую по-живому.

– Корректировка бюджета всегда была в мае – тогда успеваешь внести в него изменения и провести торги. Как вы считаете, после того, как поправка принята сегодня, перед ноябрем, у нас могут пройти какие-то новые торги? Мы можем достроить что-то? Нет, это невозможно. Поэтому сейчас поправка существует только по одному принципу — взять и снести АИП и таким образом уменьшить дефицит бюджета. Садики, комфортное проживание людей, дороги, а самое главное – метро, «да наплевали мы на вас», – резюмировала она. – По сути, это ликвидация развития города.

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»