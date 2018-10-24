Nissan Leaf стал не только электромобилем, но и электростанцией

Один из самых популярных электромобилей Nissan Leaf в Германии официально признан «источником энергии» (power plant). Это означает, что теперь на законных основаниях электрические автомобили, такие как Leaf, могут использоваться для стабилизации энергосети в часы пик, пишет 24 октября The Driven.

Благодаря разработанной Nissan собственной технологии Vehicle-to-Grid (V2G) Leaf может не только заряжаться от сети, но и отдавать электричество в сеть. Для этого все новые Nissan Leaf оборудованы так называемым двунаправленным зарядным устройством.

При этом, согласно официальным немецким источникам, владельцы таких автомобилей будут получать компенсацию за энергию, поставленную в сеть. В результате эксплуатация электромобилей будет обходиться для них еще дешевле: отдавая свои деньги за зарядку автомобиля, владелец может получать часть из них назад, когда его машина отдает энергию обратно.

Пилотный проект запущен компанией Enervie в городе Хаген. Автомобили Leaf, оборудованные двунаправленным зарядным устройством, могут подключаться к тестовой системе, которая контролирует процессы зарядки и разрядки с помощью интеллектуальной технологии от компании The Mobility House.

На самом деле эта технология уже разрабатывалась некоторое время в разных странах, в частности в Британии, Франции и Германии, но сейчас она впервые получила официальное признание. Суть в том, что электромобиль может служить в качестве накопителя электричества для общегородской электросети – в то время, когда он не нужен в качестве средства транспорта.

Самая большая проблема энергосетей как раз и заключается в том, что пока не существует надежной и повсеместной технологии накопления и хранения электроэнергии. Все электричество, которым мы пользуемся в данный момент – даже в момент, когда вы читаете эти строки, – приходит напрямую от электростанции. Однако, как известно, уровень потребления энергии меняется в зависимости от времени суток: есть утренние и вечерние часы пик и относительное затишье в ночное время. Для обеспечения стабильности сети необходимо иметь запас мощности на электростанциях для удовлетворения запросов в пиковые часы, в остальное время эта мощность не нужна, и ее надо отключать. Если же найти способ сохранять энергию, тогда можно будет спокойно отказаться от почти трети существующих электростанций, поскольку нагрузку в часы пик будут покрывать из запасенной электроэнергии.

Использование автомобилей в качестве накопителей электроэнергии считается весьма перспективным направлением в энергетике будущего. Когда количество электромобилей будет достаточным, и большинство из них будет оборудовано интеллектуальной двунаправленной системой зарядки, способной связываться с компьютерами энергораспределительной сети, это может существенным образом изменить всю энергетику, позволяя гибко маневрировать энергетическими мощностями, заверяют инженеры.