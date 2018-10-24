СМИ рассказали о кибератаке на Минобороны Японии

Подразделение Минобороны Японии, отвечающее за военные закупки, атаковали хакеры.

Об этом 24 октября пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.

Взлом произошёл в конце июля. Атаке подверглась система закупок для предпринимателей, специализирующихся на военных заказах. Об этом стало известно после того, как чиновник министерства обороны открыл электронное письмо с заражённым файлом.

Работу сервиса остановили, он был недоступен с 25 июля по 13 августа. Кто стоял за кибернападением, установить пока не удалось. Чтобы обезопасить систему, специалисты провели чистку данных и резервное копирование.