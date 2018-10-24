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Строительство
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24.10.2018 16:25
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«Терминал-Ресурс» планирует открыть продажи в ЖК «Образцовый квартал 5»

«Терминал-Ресурс» планирует открыть продажи в ЖК «Образцовый квартал 5»

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Главный девелопер проекта комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах» «Терминал-Ресурс» готовится к старту продаж нового малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 5».

Строительство пятого «Образцового» станет продолжением концепции малоэтажной застройки в Пушкинском районе Петербурга. Невысокие дома и уютные зеленые дворы, детские и спортивные площадки для взрослых, просторные входные группы с панорамным остеклением и многие другие опции жилья комфорт-класса, ставшие уже традиционными для «Образцовых кварталов», порадуют очередных покупателей.

Неизменной останется и система отопления водяным теплым полом, которую уже опробовали и так полюбили жители первых сданных ЖК «Образцовый квартал» и ЖК «Образцовый квартал 2» (сданы в 2016 и 2018 году соответственно)

Впервые за многие годы семье Москвиных, новоселам «Образцового квартала 2», не понадобился обогреватель, без которого раньше не обходилось ни одно межсезонье.

«Не представляем, как мы раньше жили без теплого пола! Пока радиаторы не запустят, кутались в свитера, пледы, а сейчас тепло и комфортно, температуру можно самим регулировать», – заметила Наталья Москвина.

Благодаря заранее продуманному плану развития территории проекта «На Царскосельских холмах» предусмотрено создание максимально комфортных условий для проживания. Детские сады и школы в шаговой доступности, торговые и спортивные центры, детские и спортивные площадки, места для пешеходных и велосипедных прогулок, кафе, рестораны, паркинг.

Строительство собственной общественно-деловой зоны и соседство с конгрессно-выставочным центром «Экспофорум» способствует развитию инфраструктуры и создаёт дополнительные рабочие места. Хорошая транспортная доступность, однородная социальная среда и близость к паркам и дворцам Пушкина и Павловска создают все условия для жизни и отдыха.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В компании «Терминал-Ресурс» уверены, что новый малоэтажный ЖК «Образцовый квартал 5» найдет отклик в сердцах тех, кто ценит в жизни прежде всего уют, комфорт, красоту окружающей природы и удобство.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4",  Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
24.10.2018 16:25

«Терминал-Ресурс» планирует открыть продажи в ЖК «Образцовый квартал 5»

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