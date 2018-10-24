ДТП собирает 10-километровую пробку на юге КАД. А на соседнем кольце – зеваки

Пробку длиной 9,6 километра зафиксировал сервис «Яндекса» на внутреннем кольце КАД – на участке от Мурманского шоссе до Софийской улицы.

«В левом ряду на КАД, рядом с поворотом на Софийскую, водитель одного паркетника не увидел другой», – сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, есть и третий участник аварии – справа во втором ряду.

«Теперь КАД в две стороны встанет», – предсказывает в комментариях Александр.

Затор образуется и на внешнем кольце. Как правило, в таких случаях поток тормозят любопытные автомобилисты, разглядывающие повреждённые машины.