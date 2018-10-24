Финляндию охватила волна забастовок. Машинисты грозятся остановить грузовые поезда

Профсоюз машинистов предупредил о готовящейся забастовке. Организация в пресс-релизе от 24 октября грозится остановить грузоперевозки, если правительство не отзовёт законопроект, облегчающий процесс увольнения сотрудников малых предприятий. В профсоюзе заявили, что он подрывает безопасность трудовых отношений людей.

Стачка, которая продлится сутки, назначена на 5 ноября.

Председатель профсоюза Теро Паломяки уточнил, что забастовка пока коснётся только грузовых перевозок. «Если потребуется, мы ужесточим действия в конце ноября», – сказал Паломяки. В заявлении профсоюза говорится, что «правительство Юхи Сипиля в течение срока своих полномочий, к сожалению, прислушивается только к компаниям. Профсоюз – единственный способ, чтобы голос работников был услышан».

Отметим, что законопроект вызвал массовую волну протестов. Профсоюз работников сферы обслуживания PAM заявил, что в течение следующих нескольких недель будут бастовать около 50 тыс. работников. О забастовках или других протестных мерах заявили, в числе прочих, Профсоюз промышленности, профсоюз работников публичного сектора и сферы социального обеспечения JHL, а также профсоюзы Erto, Tehy, Super и профсоюз электриков.

Также 24—26 октября бастуют охранники.