Кержаков в огне. Тюльпановы обещают поступить с ним «крайне жестко»

Александр Кержаков и семья покойного сенатора Вадима Тюльпанов обменялись колкостями. Светскую драку венчает отважный родственник Миланы, которому билеты на «Сапсаны» до сих пор покупают по свидетельству о рождении.

Александр Кержаков//Александр Коряков/Коммерсантъ

После решения Петроградского суда отдать ребенка Милане Тюльпановой на время разбирательства по расторжению брака, герои истории пошли в Instagram.

Милана Тюльпанова на вчерашнее заседание не явилась и в течение дня не брала трубку телефона, но к ночи проявилась в соцсети.

«Вчера я молилась, прижав к груди фотографию своего отца, и он не оставил меня, – написала она. – Я не могла заснуть всю ночь, зная, что от первого заседания зависит моя дальнейшая судьба и жизнь, жизнь моего сына рядом со мной и моей семьей».

Аккаунт Instagram ее матери подсказывает, где Милана провела канун заседания. 22 октября Наталья Тюльпанова опубликовала общую с дочерью и другими женщинами в платье фотографию и подписала ее: «Москва! Съемки и подготовка к новогоднему благотворительному аукциону». Натурщицы, включая Наталью Анатольевну и Милану, действительно стояли под телевизионными софитами.

Пока еще жена Кержакова вернулась к, казалось бы, закрытой теме семейных отношений. «Как я рада, что суд принял первые доказательства несостоятельности всех обвинений в мой адрес… После стольких унижений, отказах во встречах, издевательствах, после всего того, что мне пришлось пережить за последнее время – я снова обрела надежду», – развила свою мысль героиня.

Память женская не сильно длиннее девичьей, и Милана могла позабыть, как в конце июня 2018 года ее близкая подруга Яна Рудковская уже делала ей публичную выволочку за треп в Instagtam: «Тебе еще вчера предлагал Саша все решить мирным путем, но тебе хотелось жалости к себе у аудитории, что в принципе в твоей ситуации довольно странно! Ты нанесла сильнейший репутационный удар по человеку, завуалированный под «крик о помощи», – писала тогда Рудковская.

После ее поста Милана признала, что 4,5 месяца лежала в наркологической клинике, лечилась от зависимости, и ребенок переехал к Кержакову из необходимости, потому что круглосуточные няни не заменят родителей.

Бывший футболист молчал долго и, видимо, надеялся, что Петроградский суд на время разбирательства оставит ребенка у него. Решение получилось противоположным, и Кержаков не выдержал. Он сообщил журналистам, что незадолго до заседания ему звонила мать Миланы и хвасталась заранее выигранным судом, так как в городе появился новый губернатор, с которым будто бы у Тюльпановых отношения хорошие. В своем Instagram Кержаков Наталье Анатольевне, как и жене, дал не очень лестную характеристику.

Милане это, само собой, не понравилось, но она не осталась в одиночестве. За нее вступился кровный родственник. Себя он называет политическим деятелем, подпевает Любови Успенской, передвигается на люксовых автомобилях (в качестве пассажира), но в руках гражданского паспорта еще не держал. Билеты на поезд до Москвы ему покупают по свидетельству о рождении. Но не возрастом определено мужество, посчитал он, и сделал в адрес 35-летнего Кержакова выпад через тот же Instagram (орфографию и пунктуацию сохраняем):

«Александр , хочу обратиться к тебе здесь, так как сложившаяся ситуация приобретает публичный характер. Ты посмел оскорбить нашу семью, после того, сколько всего мы для тебя сделали и могли бы сделать. Я не хотел вмешиваться в данную ситуацию, но в тоже время не могу оставаться в стороне, так как дело касается моей семьи. Справедливость восторжествовала, а ты продолжаешь клеветать, обманывать и это крайне недостойное поведение. По отношению к таким людям мы будем действовать крайне жестко».

Многообещающее местоимение «мы» так и осталось нерасшифрованным, роль родственника в становлении Кержакова – тоже.

«Фонтанка» позвонила Наталье Анатольевне как законному представителю отважного родственника, чтобы взять разрешение на публикацию его данных и всего поста, но получила категорический отказ:

– Я пост не видела, но выставлять его не разрешаю.

– Хотите послушать?

– Не надо.

– Может, вы присоединитесь к мнению о жестких мерах по отношению к Александру Кержакову?

– Я вообще не хочу говорить на эту тему.

Александр Кержаков провел четырнадцать сезонов в «Зените», играл в Испании и Швейцарии, работает главным тренером юношеской сборной России. Бенефициар петербургского ресторана «Сули Гули» сети Ginza Project. В 2006 году окончил тренерский факультет Университета имени Лесгафта, в 2013-м – Санкт-Петербургский государственный экономический университет. В 2011 году инвестировал 300 млн рублей из личных средств в строительство нефтяного завода, был обманут, его обидчик получил реальный срок.

Милане Тюльпановой 25 лет. Безработная. До знакомства с Кержаковым собственных доходов не имела. Летом 2015 года, после свадьбы, стала совладельцем и гендиректором магазина одежды «Бомбардир11» (Кержаков играл под этим номером) и агентства недвижимости «М6», свидетельствуют данные СПАРК. Магазин в дебютный год принес выручку 383 тысячи рублей, его сайт в настоящее время заблокирован. Агентство недвижимости закончило прошлый год с убытком в 3 млн рублей. Еще у Миланы была попытка раскрутить с женой Игоря Смольникова салон красоты (они владеют ООО «Мика»), но следов успеха не замечено.

В мае 2015 года Милана и Александр выступили учредителями благотворительного фонда «Звезды детям». До августа 2016 года гендиректором числилась Милана, ее должность перешла Александру.

Наталья Тюльпанова своего бизнеса не имеет. Она входит в число учредителей общественного фонда правовой защиты пенсионеров и малоимущих, но организация активную деятельность не ведет и прибыли не приносит. Судя по соцсетям, основное время занимают путешествия и светские мероприятия.

Вадим Тюльпанов умер в апреле 2017-го при несчастном случае в сауне. В 1990-х занимался бизнесом, в 2003 – 2011 годах возглавлял петербургский ЗакС, потом занял должность сенатора в Совфеде РФ.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»