Шокирующий контент, оскорбления, пропаганда преступной деятельности - «ВКонтакте» блокирует фан-сообщества про керченского стрелка

Социальная сеть удалила несколько групп, посвященных Владиславу Рослякову, который привел в действие взрывное устройство в керченском колледже и расстрелял учеников и учителей.

Одно из самых больших сообществ, в котором на момент блокировки состояло несколько сотен человек, оказалось заблокировано 24 октября. По адресу группы указывается, что «сообщество заблокировано в связи с возможным нарушением правил сайта». Удалены были несколько более мелких фан-страниц.

В пресс-службе социальной сети «Фонтанке» рассказали, что блокировка связана с обращениями пользователей. «Мы получили множество жалоб от пользователей и заблокировали сообщества за нарушения правил социальной сети: размещение шокирующего контента, оскорбления, пропаганду преступной деятельности. Команда «ВКонтакте» на постоянной основе блокирует страницы и сообщества, которые размещают противоправные материалы. Мы реагируем на жалобы пользователей и регуляторов, а также проводим внутреннюю проактивную модерацию», – говорится в заявлении «ВКонтакте».

Пользователи социальной сети в ответ на санкции создают новые сообщества, где делятся информацией, фотографиями, а также рисунками керченского стрелка. Однако ни одному из них на данный момент не удалось набрать более нескольких сотен участников.

Напомним, что восемнадцатилетний студент 4-го курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. По последним данным, количество жертв бойни в Керчи достигло 21 человека, включая самого стрелка, кроме того, 53 человека получили ранения.

При этом Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело со статьи «Теракт» на «Убийство, совершенное общеопасным способом».