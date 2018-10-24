27 - 30 ноября 2018 года состоится I Международный форум транспортной инфраструктуры

предоставлено пресс-службой Комитета по развитию транспортной инфраструктуры СПб

С 27 по 30 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге в 4-м павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо» состоится I Международный форум транспортной инфраструктуры.

Форум проводится в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2018 № 206 «О подготовке к проведению Международного форума транспортной инфраструктуры на территории Санкт-Петербурга».

Организаторами мероприятия выступают Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ассоциация предприятий дорожного комплекса (АСДОР).

Мероприятие объединит представителей государственных структур, производителей, поставщиков оборудования, техники и материалов для дорожного хозяйства, проектировщиков и строителей из различных регионов России и зарубежья. Активную поддержку форуму оказывает Минтранс России.

«Наряду с форумом Smart Transport, международный форум по развитию транспортной инфраструктуры должен стать знаковым мероприятием, украшением событийного календаря Санкт-Петербурга, привлечь авторитетных участников, включая научные центры и вузы, к обсуждению актуальных проблем и перспектив развития отрасли», – подчеркнул вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

Подробнее с программой Международного форума транспортной инфраструктуры можно ознакомиться на сайте https://roadforumspb.com/