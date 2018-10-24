Перед задержанием вице-мэра следователи в Сочи прошлись по стройкам. Нашли пакет с деньгами и превышение должностных полномочий

Следственный комитет России подтвердил задержание заместителя главы сочинской администрации Ивана Бомбергера. Чиновнику вменяют выданное разрешение на строительство там, где возводить дома было нельзя. Параллельно с ним в камерах оказались его бывший коллега, глава Водоканала, главный архитектор и судебный пристав.

Как сообщает ведомство 24 октября, Бомбергеру вменяют первую часть 286-й статьи УК РФ – превышение должностных полномочий. По версии следствия, вице-мэр разрешил стройку в охранной зоне ЛЭП, тем самым «создав угрозу возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера».

Задержанному еще в апреле этого года бывшему заместителю главы администрации Сочи Мугдину Чермиту вменяют ту же статью за выданное разрешение на ввод в эксплуатацию дома, который должен был быть снесен.

По статье «Халатность» задержан главный архитектор Сочи Владимир Малов. Как считает следствие, еще в 2016 году он разрешил ввод в эксплуатацию здания ООО «Ливадия», хотя построенный компанией дом не был оборудован противопожарной системой защиты.

Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями возбуждено в отношении судебного пристава, который не стал добиваться исполнения решения суда о сносе дома.

Также задержанный 24 октября директор МУП «Водоканал» Сергей Винарский подозревается в том, что он необоснованно заключил договор на подключение многоквартирного дома к водопроводу, оплату контракт не предусматривал.

На рабочих местах и дома у фигурантов прошли обыски. В одной из квартир оперативники нашли крупную сумму наличных, на опубликованном в YouTube СК видео оперативники достают из пакета 17 пачек с пятитысячными купюрами и три с двухтысячными.

Ранее также были задержаны заместитель главы Сочи Сергей Юрин и замдиректора АНО «Росгонки» Анатолий Рыков. 19 октября суд в Москве арестовал обоих на два месяца по делу о получении взяток.