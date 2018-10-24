Саудовская Аравия запретила обыскивать колодец в консульстве, возможно, с телом убитого журналиста Хашкаджи

Эр-Рияд разрешил турецкой полиции провести обыски в здании дипмиссии, но запретил трогать колодец в резиденции консула, где якобы находятся части тела критика режима Джамаля Хашкаджи.

Полиции Турции удалось обнаружить новые улики во время обысков в здании генконсульства и резиденции генконсула 24 октября. Об этом сообщает информационное агентство Анадолу.

При этом следователям запретили обыскивать колодец, где, как ранее сообщалось, может находиться тело Хашкаджи.

Официально турецкие власти не подтверждают, что труп журналиста The Washington Post находится в колодце.

Напомним, что журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября, после того как зашел в саудовское консульство в Стамбуле. Туда он прибыл для получения документов, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. Невеста журналиста в день исчезновения прождала его у входа в здание в течение пяти часов, после этого сотрудники дипмиссии сказали ей, что тот уже ушел.

Власти Саудовской Аравии заявили, что журналист пропал после того, как вышел из здания дипмиссии. Турецкая полиция провела в здании обыски и обнаружила улики, доказывающие версию убийства. Чуть позже Эр-Рияд признал факт гибели журналиста.

Джамаль Хашкаджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, нередко критикуя Эр-Рияд.