Смольный снова попытается спросить с «Пигмента» за особняк Веге

Правительство Петербурга предприняло третью попытку добиться возбуждения уголовного дела в отношении бывшего собственника особняка Веге на Октябрьской набережной за причинение ущерба объекту культурного наследия. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников.

КГИОП направил жалобу в прокуратуру Невского района на отказ главного управления МВД по городу и области возбудить уголовное дело в отношении производителя лакокрасочной продукции «Пигмент». Юрлицо владело особняком Г.И. Веге с 2011 по 2017 год включительно. В 2015 году Смольный установил, что владелец длительным бездействием нанес зданию-памятнику ущерб.

Бывший собственник за 6 лет не провел первоочередные противоаварийные работы, нарушив требования охранного обязательства.

В феврале комитет обратился в полицию с просьбой возбудить дело по ст. 243.1 УК РФ – нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия. Однако получил отказ. Решение УМВД по Невскому району отменила прокуратура, вернув материалы для проведения дополнительной проверки.

В сентябре этого года полиция вновь не увидела основания для возбуждения дела. В качестве аргумента ведомство указало, что оперуполномоченный не привлекал экспертов для оценки степени нанесенного особняку ущерба и затрат на восстановление дома.

В январе 2018 года особняк Веге купил застройщик «Сэтл Сити». Компании предстоит отреставрировать памятник до весны 2022 года. Здание досталось девелоперу от предыдущего собственника практически в разрушенном состоянии, подтвердили в Setl City. До конца года новый владелец планирует на собственные средства начать проводить неотложные противоаварийные работы, а в дальнейшем – вернуть зданию исторический вид.

Проект реставрации особняка «Сэтл Сити» заказал «НИиПИ «Спецреставрация»». Кроме воссоздания внешнего облика памятника застройщик вернет прежний вид внутренним интерьерам, в частности, потолочной и стенной лепнине, фризу в одном из залов, пилястрам с кариатидами. Также отреставрируют зеркала и декорированный орнаментом стальной сейф.