Аэрофлот возобновляет субсидированные перевозки на Дальний Восток и в Калининград

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Аэрофлот сегодня возобновляет продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на рейсы в города Дальнего Востока и в Калининград.

Воспользоваться субсидируемыми авиаперевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида.

Период окончания перевозок в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ №215 определён датой 1 декабря 2018 года.

Стоимость перелета по субсидируемым тарифам составляет (таксы и сборы не применяются):

Маршруты Тариф в одну сторону, руб.

Владивосток – Москва от 7 400 рублей

7 400 рублей Петропавловск-Камчатский – Москва от 7 500 рублей

7 500 рублей Южно-Сахалинск – Москва от 7 300 рублей

7 300 рублей Хабаровск – Москва от 7 200 рублей

7 200 рублей Магадан – Москва от 7 200 рублей

7 200 рублей Магадан – Хабаровск от 4 000 рублей

4 000 рублей Хабаровск – Новосибирск от 5 700 рублей

5 700 рублей Петропавловск-Камчатский – Владивосток от 6 000 рублей

6 000 рублей Хабаровск – Владивосток от 1 800 рублей

1 800 рублей Красноярск – Хабаровск от 6 000 рублей

6 000 рублей Калининград – Москва от 3 800 рублей

3 800 рублей Калининград – Санкт-Петербург от 3 500 рублей

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот - самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.