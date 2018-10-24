Аэрофлот возобновляет субсидированные перевозки на Дальний Восток и в Калининград
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
Аэрофлот сегодня возобновляет продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на рейсы в города Дальнего Востока и в Калининград.
Воспользоваться субсидируемыми авиаперевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида.
Период окончания перевозок в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ №215 определён датой 1 декабря 2018 года.
Стоимость перелета по субсидируемым тарифам составляет (таксы и сборы не применяются):
Маршруты Тариф в одну сторону, руб.
- Владивосток – Москва от 7 400 рублей
- Петропавловск-Камчатский – Москва от 7 500 рублей
- Южно-Сахалинск – Москва от 7 300 рублей
- Хабаровск – Москва от 7 200 рублей
- Магадан – Москва от 7 200 рублей
- Магадан – Хабаровск от 4 000 рублей
- Хабаровск – Новосибирск от 5 700 рублей
- Петропавловск-Камчатский – Владивосток от 6 000 рублей
- Хабаровск – Владивосток от 1 800 рублей
- Красноярск – Хабаровск от 6 000 рублей
- Калининград – Москва от 3 800 рублей
- Калининград – Санкт-Петербург от 3 500 рублей
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 50,1 млн.
Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот - самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.