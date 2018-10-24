Мизулина предложила ужесточить контроль над насилием в соцсетях и компьютерных играх после трагедии в Керчи
Серьезно штрафовать за сцены насилия в компьютерных играх и соцсетях предложила сенатор Елена Мизулина. Поводом стала трагедия в Керчи.
Как сообщает 24 октября «Коммерсант», законодатель убеждена: сейчас в России «соцсети на за что не отвечают», в то время как в Германии за это «установлены штрафы до 50 млн евро».
Представитель верхней палаты российского парламента также предложила внести поправки в Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», прописав в нем запрет на «размещение информации, считающейся насильственной» в компьютерных играх. По оценке Мизулиной, современные компьютерные игры «приближены к реальной жизни»: «Там отрубают головы не Змею Горынычу, а реальным людям». За нарушение закона сенатор предложила увеличить штрафы. Нынешний (100 000 рублей), по ее мнению, недостаточен.
Спикер СФ Валентина Матвиенко поддержала инициативу коллеги.
«Давайте внимательно разберемся, что надо поправить в законодательстве, в том числе с учетом зарубежного опыта»,— отметила экс-губернатор Петербурга.
«Мальчик [Владислав Росляков] готовил это преступление [бойню в колледже в Керчи]с января 2017 года, – отметила Матвиенко. – Ведь это не могло быть не замечено его родителями, друзьями, в колледже, соседями? Почему у нас такие равнодушные люди, которые не остановили его?»
Законодатели должны «убрать эту сторону, которая могла бы приводить к таким тяжелым преступлениям», уверена глава верхней палаты парламента.
На днях Лига безопасного интернета под руководством Екатерины Мизулиной, дочери сенатора, предложила штрафовать социальные сети за запрещенные материалы. В перечень деструктивного контента включены видео, посвященные «скулшутингу», пропагандирующие суицид, употребление наркотиков и детскую порнографию.
Справка:
Напомним, в России в 2018 году зафиксировано уже несколько нападений учащихся на школы — в Перми, Бурятии, Калужской области и в Забайкалье. Но самое тяжелое по своим масштабам и последствиям ЧП произошло 17 октября в Керчи: 18-летний студент местного Политехнического колледжа устроил бойню в учебном заведении. Погибло 20 человек, более 70 пострадали.