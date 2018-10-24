Мизулина предложила ужесточить контроль над насилием в соцсетях и компьютерных играх после трагедии в Керчи

Серьезно штрафовать за сцены насилия в компьютерных играх и соцсетях предложила сенатор Елена Мизулина. Поводом стала трагедия в Керчи.

Как сообщает 24 октября «Коммерсант», законодатель убеждена: сейчас в России «соцсети на за что не отвечают», в то время как в Германии за это «установлены штрафы до 50 млн евро».

Представитель верхней палаты российского парламента также предложила внести поправки в Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», прописав в нем запрет на «размещение информации, считающейся насильственной» в компьютерных играх. По оценке Мизулиной, современные компьютерные игры «приближены к реальной жизни»: «Там отрубают головы не Змею Горынычу, а реальным людям». За нарушение закона сенатор предложила увеличить штрафы. Нынешний (100 000 рублей), по ее мнению, недостаточен.

Спикер СФ Валентина Матвиенко поддержала инициативу коллеги.

«Давайте внимательно разберемся, что надо поправить в законодательстве, в том числе с учетом зарубежного опыта»,— отметила экс-губернатор Петербурга.

«Мальчик [Владислав Росляков] готовил это преступление [бойню в колледже в Керчи]с января 2017 года, – отметила Матвиенко. – Ведь это не могло быть не замечено его родителями, друзьями, в колледже, соседями? Почему у нас такие равнодушные люди, которые не остановили его?»

Законодатели должны «убрать эту сторону, которая могла бы приводить к таким тяжелым преступлениям», уверена глава верхней палаты парламента.

На днях Лига безопасного интернета под руководством Екатерины Мизулиной, дочери сенатора, предложила штрафовать социальные сети за запрещенные материалы. В перечень деструктивного контента включены видео, посвященные «скулшутингу», пропагандирующие суицид, употребление наркотиков и детскую порнографию.