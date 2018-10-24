Меру пресечения для директора гатчинского завода «Авангард», где при взрыве погибли пятеро, определят завтра

Избрание меры пресечения 70-летнему директору пиротехнического завода «Авангард» Георгию Михно перенесли на 25 октября.

Сегодня во время заседания в городском суде Гатчины прокурор затребовал дополнительные документы, в том числе характеристику с места работы.

Директора завода «Авангард» Георгия Михно задержали 22 октября. Его подозревают в ненадлежащем контроле за организацией рабочего процесса. Ранее был отправлен под домашний арест главный инженер предприятия Станислав Черников.

Взрыв на предприятии в Малых Колпанах произошёл 19 октября. Погибли пять человек, среди которых граждане Таджикистана и Белоруссии. По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, на заводе трудились люди без специального допуска, что и привело к трагедии.

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