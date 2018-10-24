Участок Московского шоссе сузят вдвое на несколько месяцев – ради трубы

На участке федеральной автодороги М-10 «Россия» (Москва – Петербург) в Тосненском районе Ленинградской области 25 октября начнётся капитальный ремонт водопропускной трубы. На 10 месяцев из четырёх полос дороги для проезда останутся только две.

Как сообщает 24 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 25 октября 2018 года по 15 августа 2019 года на 664-м километре трассы, между Красным Бором и Ульяновкой, будет ограничено движение. ООО «Феникс» собирается ремонтировать там водопропускную трубу.

Работы пройдут в четыре этапа с попеременным перекрытием полос. В каждом направлении на время ремонта останется по одной полосе движения из двух имеющихся, а скорость будет ограничена до 40 км/ч.

Отметим, что движение на этом участке трассы не такое интенсивное, как между КАД и Колпино, где постоянно собираются пробки. Однако без заторов в часы пиковых нагрузок вряд ли обойдётся.

Дорожники просят водителей быть внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков.