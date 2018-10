Трамп: Ситуация с нелегальной миграцией в Европе - полный бардак

Президент США Дональд Трамп выступил с критикой нелегальной миграции, посоветовав ее защитникам обратить внимание на страны ЕС, где, по мнению главы Белого дома, ситуация в этой сфере представляет собой подлинный "бардак". Об этом политик написал в среду на своей странице в Twitter.

"Те, кто выступает в поддержку нелегальной миграции, – хорошенько присмотритесь к тому, что произошло с Европой за последние пять лет. Полный бардак! Они [европейские власти] хотели бы сейчас изменить это решение", – заявил Трамп.

For those who want and advocate for illegal immigration, just take a good look at what has happened to Europe over the last 5 years. A total mess! They only wish they had that decision to make over again.