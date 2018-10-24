«Победа» начала летать из Калининграда в Рим

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», начала летать по международному маршруту Калининград — Рим (аэропорт Фьюмичино).

Новый регулярный рейс будет выполняться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Зарубежные рейсы из Калининграда в Рим станут хорошим решением и для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, желающих сэкономить на перелете. Расписание предусматривает комфортные стыковки рейсов в Калининграде с рейсами из Москвы и Санкт-Петербурга. Для клиентов стыковочных рейсов разработана специальная технология трансферного обслуживания, которая предусматривает быстрое прохождение таможенного и паспортного контролей. Время стыковки составляет около одного часа.

Все рейсы «Победа» выполняет на современных комфортабельных самолетах Boeing 737-800, поставляемых во флот авиакомпании напрямую с завода-производителя.

Авиакомпания «Победа» благодаря своей ценовой политике и уникальной модели пользуется высокой востребованностью на российском рынке. Средняя загрузка рейсов «Победы» составляет 97%, а на большинстве рейсов достигает 100%.

Минимальный тариф компании составляет от 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов. Что касается маршрутной сети компании, около 38% карты полетов – уникальные направления.

Авиакомпания "Победа" входит в Группу «Аэрофлот», реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. Работа компании направлена на повышение мобильности населения и транспортной доступности регионов РФ.