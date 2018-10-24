Пашиняна не избрали на пост премьер-министра Армении

Кандидатуру Никола Пашиняна на пост главы правительства Армении отклонил местный парламент.

Об этом пишет издание «Sputnik Армения» 24 октября.

Пашинян не получил голосов поддержки, одиннадцать депутатов воздержались, один — проголосовал против. В голосовании не участвовали фракции РПА, «Дашнакцутюн» и блок Царукяна. У фракций парламента есть еще одна неделя для выдвижения кандидата в премьеры.

Ранее Пашинян заявил, что его кандидатура выдвинута не для избрания, а для неизбрания премьер-министра.