Пашиняна не избрали на пост премьер-министра Армении
Кандидатуру Никола Пашиняна на пост главы правительства Армении отклонил местный парламент.
Об этом пишет издание «Sputnik Армения» 24 октября.
Пашинян не получил голосов поддержки, одиннадцать депутатов воздержались, один — проголосовал против. В голосовании не участвовали фракции РПА, «Дашнакцутюн» и блок Царукяна. У фракций парламента есть еще одна неделя для выдвижения кандидата в премьеры.
Ранее Пашинян заявил, что его кандидатура выдвинута не для избрания, а для неизбрания премьер-министра.
Справка:
Никола Пашинян уволил шестерых министров от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения» из-за принятия законопроекта, который защищает Национальное собрание от роспуска при отставке премьер-министра. Глава кабмина назвал его «позорным» и «контрреволюционным». После он договорился с парламентом и заявил о грядущей отставке. Внеочередных выборов требовали протестующие под стенами парламента Армении в начале октября. Подробнее о том, кто примет участие в избирательной кампании и почему на выборы не пойдет «союзник Путина», читайте в материале «Фонтанки».
Никол Пашинян пришел к власти на волне народных протестов. 8 мая на должности главы кабмина его утвердил парламент — со второго раза. Массовые акции продолжались с 17 апреля и вынудили предыдущего премьер-министра Сержа Саргсяна подать в отставку.