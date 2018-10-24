«Мгновенная карма» на Петроградке попала на видео. Роль «живца» исполнил инспектор ГИБДД

Курьёзный инцидент на Петроградской стороне попал в объектив регистратора очевидца. Владимир К. выложил запись в YouTube.

Водитель внедорожника «Инфинити», едучи по Каменноостровскому проспекту, видимо, настолько зазевался, что не заметил человека на нерегулируемом пешеходном переходе у пересечения с улицей Рентгена. Хотя сложно не заметить крупного мужчину в яркой светоотражающей жилетке, фуражке и с полосатым жезлом в руках. И машина, и человек остановились в последний момент, дёрнувшись от неожиданности.

Далее последовала, как принято говорить в соцсетях, мгновенная карма. Инспектор ГИБДД – а именно он на бис «исполнил роль» пешехода – тут же остановил нарушителя.

Видео из YouTube Владимир К

Вряд ли данное нарушение можно трактовать как попытку применения насилия в отношении представителя власти. Однако санкции по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам) – то есть штрафа в 1,5 – 2,5 тысячи рублей – водитель «Инфинити» вряд ли может в данном случае избежать.