Больные туберкулезом заключенные в Угличе объявили голодовку, еду им якобы подносят на лопатах

Миски с едой заключенным лечебно-исправительного учреждения №9 в Ярославской области подносят на лопатах – после многочисленных жалоб проверить эту информацию отправился правозащитник фонда «Общественный вердикт».

Как сообщается на странице фонда в Facebook 24 октября, один из заключенных в ЛИУ объявил сухую голодовку в знак протеста после того, как миску с едой ему и другим осужденным протянули на лопате. На поведение сотрудников учреждения, сообщает фонд, жаловались как сами заключенные, так и их родственники.

Проверять эту информацию в ЛИУ отправился правозащитник Эльдар Лузин, однако, по его словам, к голодающему его не пускают, объясняя это нежеланием заключенного общаться с представителем фонда.

Исправительные учреждения Ярославской области не впервые попадают в новостные заголовки в связи с издевательствами над заключенными. В июле 2018 года «Новая газета» опубликовала видео из колонии №1 Ярославля, где сотрудники учреждения избивают осужденного Евгения Макарова. Кадры стали поводом для возбуждения уголовного дела, по которому задержаны 12 человек.