На МКС нашли «поедающие станцию» микроорганизмы

На Международной космической станции постоянно проживают около 100 микроорганизмов и грибов.

«Сейчас на станции работает три человека, их сменит следующий экипаж, а есть живые существа, которые там живут постоянно, — микроорганизмы», – цитирует 24 октября заявление замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Валерия Богомолова РИА Новости.

По его словам, микроорганизмы и грибы на МКС рассматриваются как «поражающий фактор для космонавтов». Кроме того, они портят пластик и металл, из которых сделана станция.

Вопрос микробиологической безопасности членов экипажа МКС обсуждался на этой неделе в московском Институте медико-биологических проблем РАН.

Международная космическая станция, сокр. МКС (англ. International Space Station, сокр. ISS), — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. МКС — совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран. Эксплуатируется с 20 ноября 1998 года. В 2024 году планируется окончание эксплуатации станции и затопление её в Тихом океане.