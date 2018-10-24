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24.10.2018 15:34
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Именем "Патрушева": как надавить в судебном споре

Звонок "Патрушева" с Украины испугал петербурженку. От нее требовали прекратить тяжбу из-за квартиры или «смертельно пожалеть».

Именем "Патрушева": как надавить в судебном споре

Коллаж/"Фонтанка.ру"/Pixabay.com

24 октября секретарь Совета безопасности России Патрушев сообщил журналистам о причинах взрыва на гатчинском заводе пиротехники. За день до того "Патрушев" звонил жительнице Пушкина и угрожал ей физической расправой. Таков неожиданный финал попытки бывшего генерального директора петербургских и новосибирских магазинов Duty Free приобрести квартиру. 

Клоны Бережные

Бывший глава ООО «Трэвел Ритейл Санкт-Петербург» (компания владеет магазинами Travel Value & Duty Free в аэропортах Петербурга и Новосибирска) Александр Бережной решил обзавестись однокомнатной квартирой в Пушкине для родителей. Он нашел вариант, заключил предварительный договор купли-продажи с хозяйкой Варварой Васильевой, отдал ей 6,3 миллиона рублей, нанял ремонтную бригаду и знакомую знакомых из Беларуси Наталью Поликанину, чтобы следить за ремонтом, покупать материалы и вообще быть на подхвате. Последняя со взрослым сыном Яном поселилась в новой квартире и даже прописалась в ней. 

Потом бизнесмен передумал, но квартира понравилась белорусам – те сказали, что купят ее для себя. Хозяйка жилья Варвара Васильева не возражала, но попросила у Александра Бережного разрешения вернуть деньги после того, как получит их от белорусов – заплаченные 6,3 миллиона она потратила. Бизнесмен не возражал, но неожиданно умер. Это случилось 14 сентября 2017 года. 

В те дни Ян Поликанин зарегистрировал свое право на новую квартиру, но деньги не заплатил. Зато спустя пару недель после смерти бизнесмена он и его мама сменили фамилии – оба стали Бережными. И заявили: мол, покойный Бережной уже расплатился, он очень хорошо относился к нам. 

История перенеслась в Пушкинский районный суд, где наследник покойного потребовал деньги у Васильевой, а Варвара потребовала расторгнуть договор купли-продажи квартиры с новым Бережным. Оба процесса благополучно закончились: Пушкинский суд удовлетворил требования наследника покойного и расторг договор купли-продажи квартиры с новым Бережным. Официальная часть истории перекочевала в вышестоящую судебную инстанцию, потому что Ян Бережной расставаться с квартирой не захотел. Тем временем Варвара Васильева стала портить настроение сотрудникам пушкинской полиции. 

Тем временем на лестничной площадке

В июле 2018 года Варваре Васильевой показалось, что случайно встреченная на лестничной площадке Наталья Бережная выкрикнула ей: «Ты сдохнешь, тварь!» Варвара восприняла эти слова как угрозу физической расправы в связи с тем самым судебным процессом в Пушкинском суде – он был тогда в самом разгаре. В полицию поступило первое заявление, которое проигнорировали. 

В сентябре Варваре вновь довелось увидеть на лестничной площадке ставшую Бережной Поликанину. Следующее заявление в полицию отличалось от предыдущего лингвистическим разнообразием. Там фигурировали фразы «тварь продажная», «продалась за деньги» и прочие идиоматические выражения. К этому моменту суд с новым Бережным Варвара уже выиграла, стороны готовились к апелляции. Пушкинская полиция процессуального сопереживания не выразила, хотя заявительница констатировала усиливающиеся опасения за свои жизнь и здоровье.

23 октября у Варвары зазвонил Viber. Мужчина представился "Алексеем Алексеевичем Патрушевым из ФСБ России". Он сообщил, что представляет интересы новых Бережных и настоятельно рекомендует прекратить судебную тяжбу с ними и предупредил, что в противном случае Варвара обо всем «смертельно пожалеет». Женщина пожалела сразу же и 24 октября обратилась в пушкинскую полицию в третий раз. До того нажаловалась знакомому адвокату, который, прочувствовав глубину драмы, сделал обратный звонок тому же Патрушеву, о чем позже рассказал «Фонтанке» с просьбой себя не афишировать:

– Взял трубку мужчина, подтвердил, что он Алексей Алексеевич Патрушев из ФСБ России, правда, добиться от него чего-то более конкретного мне не удалось. На вопрос о причинах угроз Варваре он произнес что-то типа «ситуация на контроле у высших должностных лиц ФСБ». Я понял, что это просто жулик с не очень развитой фантазией.

Адвокат передал редакции номер телефона «Патрушева из ФСБ России». Надо полагать, это очень законспирированный сотрудник ФСБ России – номер обслуживается украинским оператором «Киевстар».

В обстановке глубокой конспирации

Корреспондент «Фонтанки» тоже позвонил по данному номеру – не по-журналистски упускать возможность поговорить с самим Патрушевым из ФСБ России. Ответил мужской голос.

– Это Алексей Алексеевич? – спросил автор этих строк.

– Да, – ответил голос.

– Патрушев?

– Что вы хотите?

Корреспондент представился и попросил о небольшом интервью. Мужской голос ответил длинным идиоматическим выражением и отключился. Что можно понять – нелегко сейчас сотрудникам ФСБ на территории Украины. Может быть, он захочет дать интервью пушкинской полиции?

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»

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