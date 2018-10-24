В украинском Краматорске остановили отопительный сезон из-за запрета на использование газа

Из-за отсутствия газа приостановили отопительный сезон в Краматорске Донецкой области Украины. Об этом рассказали в пресс-службе городского совета 24 октября.

По информации чиновников, отопительный сезон в Краматорске начался в намеченный срок 16 октября, тепло получили 417 домов (всего их 800).

«Предприятиям-поставщикам тепла пришлось приостановить процесс запуска в связи с запретом на использование голубого топлива. Такая ситуация сложилась во многих городах страны», — говорится в сообщении.

Глава Краматорска Андрей Панков подготовил обращение к газопоставляющему предприятию и к руководству области, чтобы урегулировать ситуацию, которая сложилась.

Кабмин Украины принял решение, согласно которому с 1 ноября цены на газ для населения повысятся на 23,5%.

Украина после госпереворота 2014 года закупает газ не у РФ, а у соседних западных стран. Так называемый «реверсный» газ все равно остаётся по сути российским, но стоит значительно дороже.