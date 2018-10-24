Посольство Финляндии в РФ: Финский бизнес заинтересован в расширении географического присутствия в России

Ежегодный бизнес-форум Finnish Business, который обычно проводили в Петербурге или Москве, на этот раз прошёл в Казани. Чем привлекает Татарстан финнов и сложнее ли нынешний год для бизнеса, «Фонтанке» рассказал Йоонас Хейсканен, министр-советник, начальник отдела экономических связей Посольства Финляндии в Москве.

pixabay.com (rawpixel)

- Почему в этом году бизнес-форум Finnish Business переместился из Петербурга в Казань?

– Мы ежегодно под руководством посла ездим в Казань с делегацией финских компаний. В этом году с точки зрения взаимной выгоды мы объединили этот визит с мероприятием [Финско-Российской торговой палаты] Finnish Business.

- Стоит ли Петербургу беспокоиться, что фокус финского бизнеса и, соответственно, потенциальных инвестиций тоже сместится в Татарстан?

– Большая часть финских предприятий, работающих в России, располагается в Петербурге, который для многих компаний является важнейшим рынком в России. Финский бизнес заинтересован в поиске новых партнёров и расширении своего географического присутствия в России, и запуск деятельности в новом регионе не означает, что он уйдёт из другого. Кроме того, в Татарстане, например, есть отрасли, которых нет в Петербурге, например, нефтедобывающая и добывающая промышленность.

- О какой сумме инвестиций Финляндии в Татарстан можно говорить сейчас и какой у региона потенциал?

– У Татарстана большой потенциал, и административные структуры и деловые круги региона известны своим открытым подходом к международному сотрудничеству. Он также занимает верхние строчки в рейтингах, измеряющих условия ведения коммерческой деятельности, и это все увеличивает привлекательность региона. В Татарстане, например, активно работает строительная компания "ЮИТ", которая построила в Казани уже три жилых комплекса. В Татарстан инвестировала компания Huhtamäki, производитель одноразовой посуды в особой экономической зоне Алабуга (по данным «Фонтанки», накопленный объём инвестиций Huhtamäki в России на сентябрь 2018 года – 125 млн евро. – Прим. ред.).

- Какова на данный момент общая сумма инвестиций Финляндии в Россию?

– В целом финские компании вложили в Россию 12 млн евро. Финляндия является крупнейшей в пропорции к своему населению страной, инвестирующей в Россию, а абсолютный объем инвестиций значителен по сравнению с крупными странами.

- Расскажите, как прошел форум, какие решения были приняты, может быть, подписаны какие-то соглашения?

– Форум прошел хорошо, и местные компании заинтересованы в сотрудничестве с финскими компаниями. Однако на этом этапе еще нужно поговорить о контрактах или новых сделках.

- По-вашему, нынешний год для финского бизнеса труднее, чем предыдущий? Почему?

– Нынешний год для компаний по большей части такой же, как предыдущий. В этом году трудности были вызваны, в том числе, колебаниями курса рубля.

- Назовите примеры успешного выхода на российский рынок финских компаний за последний год.

– В этом году компания Nor-maali открыла лакокрасочный завод в Псковской области, а Peikko – завод по производству строительных конструкций (балок и соединений для железобетона) в Петербурге.

«Фонтанка» готовит третье исследование «Самые влиятельные финские компании в России — 2018». Узнать, кто вошел в ТОП-30 крупнейших игроков из Суоми на российском рынке, вы сможете в конце ноября. Ознакомиться с предварительными результатами вы сможете в тематической рубрике «Лидеры финского бизнеса», а с условиями участия в проекте – в презентации.