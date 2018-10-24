Макаров: Как бы ни пошёл Беглов на выборы, «Единая Россия» его поддержит

Партия «Единая Россия» готова поддержать врио губернатора Александра Беглова на выборах в 2019 году. Об этом журналистам сообщил спикер городского Законодательного собрания и секретарь петербургского отделения партии Вячеслав Макаров 24 октября.

«Как бы ни пошёл Александр Беглов на выборы, самовыдвиженцем или от партии, мы готовы его поддержать. Это человек близкий для города, свой для Петербурга, который здесь долгое время работал. «Единая Россия» будет его поддерживать», – сообщил Макаров.

Смольный разработал законопроект о выборах губернатора. Как писала «Фонтанка», документ предусматривает отказ от досрочного голосования и введение процедуры «мобильный избиратель». Также вводится возможность участия в выборах губернатора не от партий, а путём самовыдвижения. Для этого будущему кандидату придётся собрать 2 процента подписей жителей города, а после ещё и пройти процедуру муниципального фильтра и собрать 10 процентов подписей депутатов муниципальных советов города.