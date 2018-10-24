Битопливный «Ларгус» показали в Сочи. Его обещают запустить в серию

Группа компаний «АТС» будет выпускать битопливную версию LADA Largus. Предсерийный экземпляр автомобиля был показан на форуме «TAXI 2018. Трансформация» в Сочи.

Как сообщает 24 октября агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу ГК «АТС», серийное производство битопливного «Ларгуса» начнется в 2019 году. Выпуск наладят на производственных мощностях предприятия в тольяттинском технопарке «Жигулевская долина», где сейчас собирают LADA Vesta CNG.

Новинка получит 106-сильный мотор и механическую трансмиссию. Работать автомобиль будет как на бензине, так и на метане. Информация о комплектациях появится непосредственно на старте продаж.

Ранее «АТС» представила экспериментальный фургон LADA Largus, работающий на трех видах топлива: бензине, метане и пропане. Бензиновый бак автомобиля расположен на своем обычном месте, на месте запасного колеса размещен баллон с пропаном, а у передней стенки фургона – баллон с метаном. Без дозаправки прототип может проехать 1300 километров.