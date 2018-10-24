Королева Великобритании впервые высказалась о Brexit: «Мы с уверенностью смотрим в будущее»

Королева Англии Елизавета II подчеркнула, что у ее страны свой путь, однако британцы продолжат сотрудничать с Европой.

«Мы ожидаем новых партнерских отношений с Европой, которые строятся на наших общих ценностях и обязательствах, остающихся нашим главным активом. И они демонстрируют, что даже несмотря на все изменения, наш длительный союз остается прочным, и как новаторы, торговые партнеры и интернационалисты мы с уверенностью смотрим в будущее», – цитирует 24 октября королеву Елизавету II Sky News.

Королева никогда раньше публично не высказывалась по теме выхода Великобритании из Европейского союза, предпочитая не делать громких заявлений о политике. О мнении монарха после двухсторонних переговоров рассказал Дональд Трамп, отметивший, что Елизавета II считает Brexit «сложным вопросом».

Напомним, что во время референдума 2016 года за выход Великобритании из Европейского союза высказалось 51,9 % проголосовавших, соответственно за продолжение членства в ЕС выступили 48,1 % избирателей. При этом многие политологи предсказывали другой исход голосования.